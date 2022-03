Meteen een grote toeloop voor opening Jumbo in Oostende. “Ik vrees wel voor langere files in Torhoutesteenweg”

OostendeJumbo heeft haar eerste winkel van 2022 geopend in de Torhoutsesteenweg in Oostende. Het gaat om de 18de winkel in België en de eerste in de regio. Er stonden woensdagmorgen meteen tientallen mensen voor de deur van de winkel te wachten om er als eerste bij te zijn.

Tussen Decathlon en Maison du Monde op het einde van de Torhoutsesteenweg in Oostende is woensdag de supermarkt Jumbo geopend. De Nederlandse keten koos voor een nieuwe vestiging in Oostende. “We moesten daar eigenlijk niet zo lang over nadenken. Oostende is een grote stad met ook heel veel toeristen. Het was dus ook de ideale stad om ons te vestigen”, zegt Peter Isaac, managing director van Jumbo België. De winkel is 2.000 m2 groot en daarmee de grootste in België qua oppervlakte. Tegen eind dit jaar zullen er 30 winkels van Jumbo geopend zijn in ons land. Er werken een 60-tal medewerkers in de winkel. “Dat zijn allemaal mensen uit de regio”, bevestigt filiaalmanager Dave Houben.

Volledig scherm Opening Jumbo in Oostende © Benny Proot

Dat de opening van een nieuwe vestiging van Jumbo meteen veel volk lokt is niet nieuw. De eerste klanten kregen een zak, een boeketje bloemen en een kop koffie aangeboden. Door de hoge energieprijzen en de oorlog in Oekraïne is het consumentenvertrouwen momenteel zeer laag, maar daar was hier niets van te merken. “Wij hebben dat ook gelezen in de krant, maar Jumbo staat bekend als de winkel waar je aan de kassa voelt dat je euro’s minder betaalt in vergelijking met andere supermarkten, mensen komen daarom zeker in deze periode naar ons.” Veel mensen komen echter ook voor enkele typische Nederlandse producten. “We proberen hier inderdaad het beste van zowel Belgische als Nederlandse producten aan te bieden.” Voorlopig worden er hier nog geen beperkingen opgelegd op vlak van olie en bloem. “We beslissen hier over per geval. Momenteel is het nog niet aan de orde om de aankopen te beperken”, zegt Peter Isaac nog.

Versafdeling

De eerste klanten zijn alvast blij met de komst van de winkel. “Ik ging graag wel eens naar de Jumbo in Sluis omdat je er een andere producten hebt dan bij ons. We waren dan ook eens benieuwd om de winkel in Oostende te bekijken. Het is een beetje te vergelijken met de Albert Heijn, maar de versafdeling is wel opmerkelijk uitgebreid”, merkt Colijn Verkempinck op. Hij werkt op de Torhoutsesteenweg bij Groep Linden. “Het is dus wel gemakkelijk voor mij. Ik vrees wel dat de files in de Torhoutsesteenweg enkel nog langer zullen worden met zo’n grote supermarkt erbij.” De files van en richting de Oostendse binnenstad wekken nu al heel wat wrevel op bij de Oostendenaars. Voor inwoners van de achterliggende gemeenten is de ligging van de winkel weliswaar perfect, merken ook Frida vanwelssenaers en Nicole iannuzzu-mathys. Moeder en dochter komen uit Eernegem langs. “Wij gaan nu al regelmatig naar Jumbo in Zedelgem. De afstand is ongeveer even ver schat ik, maar het is veel gemakkelijker om naar hier te komen. Het is een mooie winkel met een grote keuze. De medewerkers zijn ook sympathiek. Er zijn ook genoeg medewerkers aanwezig waardoor je ook eens iets kan vragen. Ik vind dat toch belangrijk”, merkt Frida op.