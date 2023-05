Met ‘Trots op Oostende’ trekken Open Vld, Groen en CD&V naar de kiezer: “Dit is een positief verhaal”

Het komt niet meer als een verrassing, maar het is nu ook officieel goedgekeurd door de leden van de betrokken partijen: Open Vld, Groen en CD&V trekken in Oostende samen naar de verkiezingen. De nieuwe lijst kreeg de naam ‘Trots op Oostende’ en zal getrokken worden door huidig burgemeester Bart Tommelein. “Politiek is samenwerken, en dat doen we nu, in plaats van elkaar te bekampen in debatten”, klinkt het.

Er is een nieuw decreet dat enkele belangrijke veranderingen meebrengt voor de lokale verkiezingen. Zo zijn burgers niet langer verplicht om te gaan stemmen. Daarnaast zal de grootste lijst automatisch het initiatief nemen om een coalitie te vormen en de grootste lijst binnen de uiteindelijke coalitie moet de burgemeester leveren. In de geest van die veranderingen hebben drie partijen in Oostende beslist om in oktober 2024 samen naar de verkiezingen te trekken. “We werken nu al 4,5 jaar samen en vinden dat we een vernieuwing hebben ingezet die we graag verderzetten. We zeggen daarom nu al tegen de kiezer dat we verder willen samenwerken in de volgende coalitie. Omdat we dat al voor de verkiezingen willen duidelijk maken, staan we samen op een lijst”, zegt burgemeester Bart Tommelein.

Volledig scherm Bart Tommelein stelt de nieuwe stadslijst voor. © Benny Proot

Voor Bart Plasschaert van CD&V is de grootste reden om samen naar de verkiezingen te trekken omdat de drie (van de huidige vier, red.) coalitiepartners sowieso vaak op dezelfde golflengte zitten. “We vinden elkaar regelmatig en we begrijpen elkaar. Er is ook een mooie debatcultuur en ik heb daar een goed gevoel bij. Er waren twee opties om naar de verkiezingen te gaan. Ofwel gingen we apart, en maakten we op voorhand een deal. Wij kiezen ervoor om nu al duidelijk te zeggen wat wij willen met Trots op Oostende. De kiezer weet wat hij krijgt. We zijn niet de grootste partijen, we mogen daar eerlijk over zijn. Maar het is net daarom belangrijk om elkaar te versterken in plaats van in elkaars voeten te schieten.” Bart Plasschaert zal voor CD&V op de derde plaats staan op de lijst.

Duidelijkheid

Ook de leden van Groen hebben de deelname aan de lijst met meer dan tweederde goedgekeurd. “Politiek is samenwerken”, zegt Natacha Waldmann. “We willen ons huidig project verderzetten en het zou dan hypocriet zijn om elkaar dan te bekampen in een verkiezingscampagne terwijl we eigenlijk heel goed samenwerken en dat ook willen blijven doen. We willen aangeven aan de kiezer dat dit project werkt en dus zeggen we dat ook.”

De drie partijen hebben lange tijd overlegd over de speerpunten op basis waarvan ze verder willen werken. “Deze speerpunten vormen een leidraad voor de campagne en de verkiezingen. Het is geen verkiezingsprogramma. De traditie wil dat we dit doen samen onze leden, maar we hebben enkele punten naar voren geschoven die voor ons belangrijk zijn. We willen vooral een positief verhaal brengen”, zegt Natacha Waldmann van Groen. De speerpunten zijn onder meer het verderzetten van de strijd tegen armoede. “We hebben een armoedebeleidsplan en we willen dat versterken waar nodig. Dat is een van de grootste uitdagingen. Daarnaast willen ook strijden tegen segregatie. Iedereen is voor ons Oostendenaar. We willen er proactief voor zorgen dat iedereen zich hier thuisvoelt en de Nederlandse taal is daarvoor een hefboom", licht Waldmann toe.

Tussen de speerpunten staat ook nog wonen met aandacht voor de wijken, mobiliteit met aandacht voor randparkings, erfgoed, maar ook het opentrekken van de ontmoetingscentra. Ook de milieudienst nog beter uitbouwen schuift de nieuwe lijst naar voren, net als blijvende aandacht voor de lokale economie met bijkomende tewerkstelling.

Onafhankelijken

De lijst van Trots op Oostende zal bestaan uit een Open Vld’er op de eerste plaats, zijnde huidig burgemeester Bart Tommein, die eerder al duidelijk maakte dat hij graag zijn werk als burgemeester verderzet. Groen kan dan een vrouw op de tweede plaats zetten, dat zal allicht Natacha Waldmann worden. De derde plaats is al zeker voor Bart Plasschaert, zo besliste het partijbestuur van CD&V. Er komen op de lijst 19 plaatsen voor Open Vld, 12 voor Groen en 7 voor CD&V. Er zullen ook drie onafhankelijken op de lijst komen. Na de verkiezingen zullen de verkozenen als één fractie in de gemeenteraad zetelen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.