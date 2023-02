Met superfan Christiaan (70) blikken we terug op FFO: “Drie films per dag bekijken, dat is topsport”

Diksmuide/Oostende Conceptsto­re Vive le Vélo opent binnenkort in Oostende: “Topseizoen aan de kust valt samen met het wielerhoog­sei­zoen”

Nog geen jaar na de opening van de eerste Vive le Vélo-winkel in Diksmuide zwaaien op 1 maart de deuren van de tweede vestiging open in de Adolf Buylstraat 50 in Oostende. Dat ceo Caroline Vereenooghe (36) uitbreidt richting de Belgische kust is geen toeval.

2 februari