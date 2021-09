Met de brandweerwagen naar de rode loper: fictiereeks Onder vuur in première in Oostende

“Vanaf de eerste gesprekken met de makers van ‘Onder vuur’ voelden we dat Oostende de perfectie locatie was”, reageert Oostends burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). “Onze stad zal op een unieke en spectaculaire manier in beeld komen. De brandweer- en veiligheidsdiensten van onze stad waren nauw bij de opnames betrokken.” Dat bevestigt ook Filip Dekiere, commandant van brandweerpost Zone 1 in Oostende. “De acteurs hebben een week lang een bootcamp gekregen bij ons team. Ze leerden er een brand aanvallen, auto’s openknippen, slachtoffers bevrijden en opereren als een geolied brandweerteam.”

Stunts

De cast deed alle stunts zelf. “Een zware maar uitdagende periode was dat”, liet hoofdrolspeler Louis Talpe weten tijdens de première op FFO. “Mijn respect voor de brandweer is alleen maar toegenomen. Door die stunts zelf te doen komt de authenticiteit nog beter in beeld.” Op de première waren de eerste twee afleveringen te zien en die ogen spectaculair met een luchtballon die vastzit in een torenkraan, een ontploffing in een woonzorgcentrum en een bevalling in een wagen. Oostende komt prominent in beeld met haar zee, hoogbouw, stadhuis, de haven en nog veel meer. Het verhaal gaat over Post Oosteroever die in nauwe schoenen komt.