“Merci godverdomme om te zijn wie je was”: ruim 150 mensen lieten al boodschap achter in rouwregister voor Arno

“Bedankt om ons te emotioneren met je muziek! Je bracht een lach, een traan, een ontmoeting. Forever in ons hart. Merci godverdomme om te zijn wie je was. Love for ever.” Het is maar één van de vele treffende woorden waarmee inwoners en toeristen in Oostende een laatste ode brengen aan Arno die zaterdag overleed na een strijd tegen pancreaskanker. Ook Oostendenaars Danny, Benny en Anneke kwamen zondagnamiddag langs. “We doen het uit respect en liefde voor Arno. Zijn optreden op de Paulusfeesten vergeten we nooit. Hij had een eigen stijl. Ik denk dat niemand iets slechts kan zeggen over hem.”