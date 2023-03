Mercator ligt voor het eerst sinds 1964 weer aan de kade: “We kunnen nu veilig aan het schip werken”

Het bekende zeilschip Mercator werd dinsdagmorgen vroeg tegen de kade gelegd. Een sleepboot van de Belgische marine duwde de neus van het schip richting de kade. Door de voorbereidingen van de voorbije dagen was de klus in tien minuten geklaard. Of de Mercator ook na de renovatiewerken zo blijft liggen, is nog niet beslist.

KIJK. Zo werd de Mercator gedraaid en tegen de kade aangelegd.

Aan boord van de Mercator zullen de laatste week van april werkzaamheden uitgevoerd worden. Om die werken te kunnen uitvoeren, moest het schip tegen de kade gelegd worden. Het draaien van het schip zelf was zeer snel uitgevoerd nadat er eerder deze week al de nodige voorbereidingen werden getroffen, zoals het verwijderen van pontons in het Mercatordok. “We zijn al een maand bezig met de voorbereidingen. We hebben de trossen klaargelegd, de waaiers of metalen kabels losgemaakt, en de motoren en generatoren zijn getest door de vrijwilligers die het schip onderhouden”, vertelt Samuel Lauwers van Toerisme Oostende.

Minder last van het weer

De sleepboot ‘Zeemeeuw’ was maandag in Oostende aangekomen. “We hebben een goede samenwerking met de Belgische Marine. Zij hebben hun sleepboot uit Zeebrugge ter beschikking gesteld. Hij kon perfect manoeuvreren met het schip. Daarnaast was er nog een klein assistentieschip om ervoor te zorgen dat het achtersteven uitzwaaide.” De klus zelf was in een tiental minuten geklaard, maar het duurde nog even om het schip goed vast te leggen aan de kade. “De ligging die we nu hebben is eigenlijk wel positiever waardoor we minder last hebben van de weersomstandigheden. Het schip zal minder ‘rollen’ en we kunnen de Mercator veel beter vastmaken. Tijdens de werken is dat zeker een positief element.”

KIJK. De Mercator ligt aan de kade.

Eind april zullen de ra’s (de horizontale rondhouten die tegen de voorste mast bevestigd zijn, red.) verwijderd worden, net als een groot deel van het tuigage dat zijn levensduur heeft bereikt en moet vernieuwd worden. Daarna start de productie van het nieuwe tuigage en de rondhouten om die in het voorjaar van 2024 terug te plaatsen en het schip opnieuw volledig op te tuigen.

Het schip blijft ondertussen wel open. “We zijn volop bezig met het plaatsen van een loopbrug zodat het schip vanaf woensdag weer open is voor groepen. Vanaf komend weekend kunnen ook gewone bezoekers het schip volop bezoeken. De Mercator blijft open. Tijdens de vakantie leggen we zelfs elke dag de loopbrug uit.”

Definitief of niet?

De Mercator ligt nu terug in zijn oorspronkelijke positie uit 1964. De vraag is nu of het schip zo blijft liggen. Er zijn immers heel wat praktische voordelen. “Voor de veiligheid is dit de beste positie. Zo vangt het schip veel minder wind. Daarnaast kunnen we ook de toegankelijkheid van het schip fors verhogen. Dat is heel belangrijk als we in de toekomst ook huwelijken willen laten doorgaan op het schip”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld). De beslissing werd nog niet genomen. “We zullen nu zien wat het geeft.”

Volledig scherm De Mercator ligt voortaan aan de kade voor het stadhuis van Oostende © Leen Belpaeme

Volledig scherm Mercator in volle glorie in zijn vertrouwde positie in het midden van het dok © Benny Proot

