Mercator ligt voor het eerst sinds 1964 aan de kade. “We kunnen nu veilig aan het schip werken”

Aan boord van de Mercator zullen de laatste week van april werkzaamheden uitgevoerd worden. Om die werken te kunnen uitvoeren moest het schip tegen de kade gelegd worden. Het draaien van het schip zelf was zeer snel uitgevoerd nadat er eerder deze week al de nodige voorbereidingen werden getroffen zoals het verwijderen van pontons in het Mercatordok. “We zijn al een maand bezig met de voorbereidingen. We hebben de trossen klaargelegd, de waaiers of metalen kabels zijn losgemaakt, de motoren en generatoren zijn getest door de vrijwilligers die het schip onderhouden”, vertelt Samuel Lauwers van Toerisme Oostende.

De sleepboot ‘Zeemeeuw’ was maandag in Oostende aangekomen. “We hebben een goede samenwerking met de Belgische Marine. Zij hebben hun sleepboot uit Zeebrugge ter beschikking gesteld. Hij kon perfect manoeuvreren met het schip. Daarnaast was er nog een klein assistentieschip om ervoor te zorgen dat het achtersteven uitzwaaide.” De klus zelf was in een tiental minuten geklaard, maar het duurde nog even om het schip goed vast te leggen aan de kade. “De ligging die we nu hebben is eigenlijk wel positiever waardoor we minder last hebben van de weersomstandigheden. Het schip zal minder ‘rollen’ en we kunnen de Mercator veel beter vastmaken. Tijdens de werken is dat zeker een positief verhaal want hij ligt perfect vast.”