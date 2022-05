Mensen genieten van prachtig weer op het strand van Oostende

Mensen die rondslenteren op de dijk of liggen te zonnen. Het leek al bijna midden in de zomer op het strand van Oostende met temperaturen boven de 25 graden. De terrassen op de dijk zaten bijna allemaal vol, maar echt druk zoals het in de zomer soms is, was het nog niet. Dat beamen ze bij C-hotel Andromeda, op de hoek bij het casino. “Maar zestig procent van onze kamers waren geboekt dit weekend. De mensen kwamen ook vooral de dag zelf naar het hotel voor één nachtje. De bar zat dan weer wel goed vol.”

Volgens Westtoer was gemiddeld tachtig procent van de hotelkamers geboekt aan de kust dit weekend. Je zag dan ook dat het niet over de koppen lopen was wanneer je langs de dijk wandelde. De mensen genoten vooral van een fris drankje en een ijsje op de terrassen, die wel goed vol zaten. Op het strand zaten ook wat mensen te zonnen, maar het was niet de gewoonlijke drukte zoals in de zomer.

Aangenaam druk

“Het was aangenaam druk”, zegt Benjamin van Café Leopold, die wel tevreden is over het weekend. “Het was prachtig weer en de mensen kwamen een fris drankje drinken. Vooral het terras zat goed vol. Er was ook veel te doen in Oostende dit weekend, dus dan willen mensen naar hier komen. Zo hebben ze vanop ons terras de boot zien passeren waarop de urne van Arno vervoerd werd. Dat was een mooi moment. Maar echt druk zoals in de zomer was het niet. Het was wel een goede voorbereiding voor de zomer. Hopelijk is het dan ook zo’n weer, want we hebben het de voorbije twee jaar niet makkelijk gehad.”