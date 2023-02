Melody Makers trekken met muzikale stoet door Westerkwartier

De vereniging Muzikale Vriendenkring Melody Makers Oostende werd opgericht op 2 december 1998 en viert eind dit jaar hun 25ste verjaardag. “Met “Jazz op het Westerkwartier” willen we onze wijk een duurzame en exclusieve meerwaarde geven. Tijdens verschillende evenementen dit jaar hopen we dat aanwezigen van de gelegenheid gebruik maken om onderling meer kennis te maken met elkaar, dit kan en zal onze wijk zeker ten goede komen”, zegt voorzitter Jean-Pierre Severens. De opener was zondag met een Second Line, waarbij muzikanten en wijkbewoners door het Westerkwartier trokken. “Een Second Line is een muzikale optocht naar de traditie uit New Orleans. Een “Jazz funeral” is de meest gekende Second Line, waar tijdens de optocht zowel getreurd wordt om het verlies en tevens wordt het leven herdacht en gevierd met opgewekte vrolijke melodieën en dansen. We brengen zo extra leven in de straten van de wijk.”