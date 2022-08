Melody Makers organiseren opnieuw het West Quarter Festival

Het West Quarter Festival brengt begin september de sfeer van New Orleans naar het Westerkwartier in Oostende. Het weekend wordt geopend met een optreden van de bigband van the Royal Band of the Belgian Navy. “Op zaterdag starten we met een second line parade door de straten van de wijk Westerkwartier met de Honky Tonk Brassband en showkorps WIK. Na de parade zijn er verschillende optredens op het podium op het gerechtsplein in het hart van de wijk Westerkwartier. We sluiten zaterdagavond af met “Nils Conrad and his Amazing Jazzband”. Nils (uit Kiel – Duitsland) was een leerling van de legendarische drummer Huub Janssen en samen met de resterende originele leden van Huubs Amazing Jazzband (uit Nederland) komen ze een optreden verzorgen tijdens ons evenement”, vertelt Jean-Pierre Severens.