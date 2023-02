Melody Makers brengen jazz naar Westerkwartier met verschillende optredens

De vereniging Muzikale Vriendenkring Melody Makers Oostende werd opgericht op 2 december 1998 en viert daarom eind dit jaar hun 25ste verjaardag. De eerste repetities vonden plaats in de toenmalige zaal Cenakel in de Karel van de Woestijnestraat. Ondertussen is de thuishaven reeds verschillende jaren het VTI in het Westerkwartier. “Met “Jazz op het Westerkwartier” willen we onze wijk een duurzame en exclusieve meerwaarde geven. Tijdens verschillende evenementen dit jaar hopen we dat aanwezigen van de gelegenheid gebruik maken om onderling meer kennis te maken met elkaar, dit kan en zal onze wijk zeker ten goede komen”, zegt voorzitter Jean-Pierre Severens.

“Als opener organiseren we op zondag 26 februari een Second Line om 13 uur door het Westerkwartier, dit is een muzikale optocht naar de traditie uit New Orleans. Een “Jazz funeral” is de meest gekende Second Line, waar tijdens de optocht zowel getreurd wordt om het verlies en tevens wordt het leven herdacht en gevierd met opgewekte vrolijke melodieën en dansen. Iedereen is welkom om mee samen de emoties te beleven, afscheid te nemen van onaangename afgelopen zaken maar vooral het leven te vieren en te gedenken. We gaan ervoor zorgen dat het Westerkwartier leeft. De Muzikale omlijsting wordt voorzien door de brassband “Nola Shmola” en de “Dixieland Streetband”. Voorziene vertrek is aan het Gerechtsplein om 13 uur. De route is opgedeeld in 2 delen, tijdens de pauze wordt gratis koffie voorzien voor de deelnemers.”

Om 15 uur is er ook nog een Tribute to Benny Goodman in het auditorium in de Stuiverstraat 108b. Het optreden is gratis, maar de plaatsen zijn vrij beperkt, reserveren kan via 0475/34.99.34.

Er zijn later nog activiteiten. Op 6 april is er een filmvoorstelling “My friend Fats”. Op donderdag 22 juni is er een jazzavond Monsieur Fernand. Op 16 november is er een jazzavond Dixieland Stageband. Het weekend van 8, 9 en 10 september is er de 3de editie van het West Quarter Festival op het gerechtsplein en op 1 november is er een jubileumconcert in het kursaal.

