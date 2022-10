Meer vaststellingen voor sluikstorten in 2021 dankzij extra controles

De invloed van de corona­crisis was nog voelbaar in de cijfers voor 2020 maar de situatie normaliseerde stilaan in 2021. Er kon opnieuw prioriteit gegeven worden aan handhaving dus zette de stad in op extra controles en kwamen er 5 extra vaststellers in dienst. Dat zie je in de cijfers. Vooral bij sluikstorten, huisvuil en afvalkorven en bij diverse parkeerovertredingen zijn de jaarcijfers 2021 zelfs hoger dan in 2019. In 2021 werden 344 pv’s opgesteld voor sluikstorten, 17 voor hondenpoep, er waren 117 boetes voor het deponeren van huisvuil in openbare afvalkorven en maar liefst 969 voor het buitenplaatsen van huisvuil op niet-reglementaire wijze.

Parkeren

In 2020 waren de cijfers voor woninginbraak iets hoger in vergelijking dan de voorgaande jaren. Zo waren er 276 meldingen van een woninginbraak in vergelijking met 260 in 2019, 224 in 2018 en 205 in 2017. Het aantal gauwdiefstallen lag dan weer een pak lager in 2021 en 2020 ten opzichte van de voorgaande jaren. Dezelfde trend doet zich voor in de centrumsteden. Een verklaring voor de daling in Oostende kan de aanwezigheid van de strandpolitie zijn op het strand en de Zeedijk. Mogelijk had dit een afschrikkend effect. De cijfers voor intrafamiliaal geweld zijn wel gestegen van 177 in 2017 naar 209 in 2021. Opvallend is nog dat de cijfers voor fietsdiefstallen gedaald zijn van 717 in 2017 naar 373 in 2021. De waarde van de gestolen fietsen neemt wel toe. Elektrische fietsen komen meer voor en dat zie je in de cijfers.