Meer dan 70 avant-premières en een recordaantal Vlaamse series: Filmfestival Oostende 2023 wordt groter dan ooit

Knokke/Oostende Onverbeter­lij­ke tafelschui­mer krijgt maximum­straf: “Bijna 800 euro aan rekeningen bleven onbetaald”

Een 57-jarige Nederlander heeft in de Brugse rechtbank de maximumcelstraf van 6 maanden gekregen voor tafelschuimerij. Leonard T. at voor in totaal bijna 800 euro in 9 horecazaken, maar betaalde z’n rekeningen nooit. In het verleden liep hij al 4 veroordelingen op voor identieke feiten.

21 december