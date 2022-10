Medios opent begin volgend jaar op nieuwe locatie

De huisvesting van Medios kwam aan bod in de Oostendse gemeenteraad naar aanleiding van een vraag van Karel Labens (Vooruit). Daaruit blijkt dat de organisatie een nieuwe locatie aangeboden krijgt in de Blauwkasteelstraat in dezelfde loods waar ook Colsol gevestigd is. Het is geen ideale oplossing, maar Medios wil het zes maanden proberen. “We zijn blij dat er een oplossing is, maar het is niet perfect. Er wordt een stuk vrijgemaakt in de loods voor ons, maar het is voorlopig. Er is ook geen optimale verwarming. Maar Medios is te belangrijk voor mensen voor wie de kringwinkel te duur is en we willen het daarom wel proberen. We zitten binnenkort samen met schepen Natacha Waldmann om te bespreken welke ingrepen er nodig zijn. We begrijpen dat dit niet meteen mogelijk is, zeker als blijkt dat we er niet zouden blijven, maar we hopen dat er nadien wel structurele ingrepen kunnen gebeuren. Er is bij ons zeker een wil om verder te gaan.” Medios verwacht dat ze in januari terug kunnen openen.