Medewerker kermisattractie bestolen op laatste dag Oktoberfoor

De parkeermeters in Oostende worden vanaf nu volop vervangen. De werken kaderen in de lancering van het nieuwe parkeersysteem van Stad Oostende. Jarenlang was het on-street parkeerbeheer in handen van Indigo. Vanaf 1 januari 2023 komt dat opnieuw in handen van de stad.

30 oktober