Matthias Schoenaerts maakt opvallend kunstwerk over Leopold II in Oostende

“Matthias heeft het gekozen omdat de Black Lives Matter beweging hem heel nauw aan het hart ligt. Hij is ook voorstander om het debat levend te houden rond het thema. Voor de zomervakantie was er heel wat protest rond het beeld van Leopold II in Oostende. Het stadsbestuur heeft toen gekozen om het beeld niet te verwijderen, maar burgemeester Bart Tommelein heeft toen wel gezegd dat er een tegenbeeld zou komen om wat gewicht in de schaal te leggen. Hij heeft aan ons gevraagd om enkele voorstellen te doen en dit is het geworden”, vertelt curator Bjørn Van Poucke. Door de keuze voor street art is het tegenbeeld al binnen het jaar een feit. “Dat vind ik fantastisch. De timing is ook goed want net nu werd het beeld van Leopold II in Leuven verwijderd aan het stadhuis.”