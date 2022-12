Marvin Gaye krijgt nieuwe plaats in Feest- en Kultuurpaleis

“Marvin Gaye is onlosmakelijk verbonden aan onze stad. Als eigenaar van het beeld zijn we dan ook heel blij met de verhuis naar het Feest- & Cultuurpaleis. Dankzij deze samenwerking wordt het beeld voortaan dagelijks toegankelijk voor alle inwoners en fans van onze stad. Op die manier zullen meer mensen het unieke verhaal van de tijd dat Marvin Gaye in onze stad verbleef leren kennen”, zegt schepen Björn Anseeuw (N-VA). Het kunstwerk was tot nu te zien in Kursaal Oostende. “Het beeld werd destijds feestelijk ingehuldigd in het Kursaal. Dankzij de verhuis naar het Feest- & Cultuurpaleis wordt het beeld nóg meer deel van de publieke ruimte”, zegt ook burgemeester Bart Tommelein (Open Vld).

Dominique Desmeytere Business Development Manager Ceusters en uitbater van het Feest- en Kultuurpaleis is blij met de komst van het kunstwerk. “Het is een meerwaarde voor deze shoppinglocatie. We hadden al een werk in kader van The Crystal Ship, we zijn blij dat we nu ook Marvin Gaye hier mogen ontvangen. We hebben binnenkort nog een pak andere plannen rond het werk. Die maken we later bekend.”