Martine Meire neemt afscheid van dienst Cultuur met bijzondere tentoonstelling ‘Oostende door de lens van Antony’

OostendeDe bekendste foto’s uit de hoogdagen van Oostende in het interbellum zijn van de hand van fotograaf Maurice Antony. In de Venetiaanse Gaanderijen kan je een boeiende selectie van zijn foto’s ontdekken tijdens een nieuwe tentoonstelling. Martine Meire, jarenlang leading lady op de dienst Cultuur en ondertussen directeur Vrije Tijd, was curator van de expo en sluit zo in schoonheid een carrière van 31 jaar bij de stad Oostende af.

Maurice en zijn jongere broer Robert Antony zijn ongetwijfeld de meest beroemde Oostendse fotografen. Met hun foto’s brachten ze een artistieke verslaggeving van de bewogen periode van de Eerste Wereldoorlog en de daaropvolgende jaren van het Oostendse interbellum. Fotoreportages van de broers verschenen naast lokale weekbladen, ook in nationale tijdschriften en zelfs in Noord-Franse bladen. Na de oorlog verhuisde het gezin van Maurice Antony naar de Euphrosina Beernaertstraat nummer 18 in Oostende.

De Stad aan Zee en het opkomende kusttoerisme boden interessante mogelijkheden voor de fotograaf. Naast de vele foto-opdrachten die hij beroepsmatig aangeboden kreeg, lag zijn grootste passie ongetwijfeld in zijn artistieke fotografische kroniek van zowel het volkse als het mondaine Oostende tijdens het interbellum. Hij fotografeerde de bedrijvigheid in de haven, de visserij, de scheepsbouw en andere commerciële activiteiten. Ook de uitgaansbuurt en de vele artiesten en bezoekers aan het Kursaal van Oostende waren door hem geliefkoosde onderwerpen. Daarnaast leverde de persoonlijke vriendschap van Maurice met kunstschilder James Ensor een uitzonderlijke kunsthistorische schat aan foto’s op van de meester in zijn dagelijkse omgeving.

Pensioen

Martine Meire neemt ons mee langs de foto’s op de laatste werkdag voor haar pensioen. Ze heeft een carrière van 31 jaar achter de rug, onder meer als cultuurbeleidscoördinator, later als directeur van de dienst Cultuur en ondertussen als directeur Vrije Tijd. Ze was nu voor de laatste keer zelf curator van de expo ‘Oostende door de lens van Antony’. “Maurice Antony werkte voor 90 procent in opdracht van bijvoorbeeld de stad, maar hij maakte af en toe ook vrij werk en dat zijn vaak zijn mooiste foto’s. Het zijn geen typische toeristenfoto’s, maar spontane beelden in de stad. Je ziet op veel foto’s de tijdsgeest. Zo is er een opvallende foto van een zeewijding in 1939 waarbij je, als je goed kijkt, ziet hoe enkele deelnemers de Hitlergroet brengen. Als fotograaf heeft Antony dat allemaal geregistreerd. Typerend is dat hij het leven in de stad vastlegde zonder een oordeel te vellen. Hij nam ook veel foto’ van de visserij. Hij toonde de vissersvrouwen zoals ze waren. Ensor gaf kritiek in zijn werken, maar Antony zorgde voor een objectief beeld.”

Volledig scherm Tentoonstelling ‘Oostende door de lens van Antony’ © LBB

Meire kent het oeuvre van de broers Antony dan ook goed en voerde de gesprekken met de dochters van de fotograaf. De stad kon zo het archief met meer dan 16.000 foto’s aankopen. “De rechten van de foto’s zijn wel nog in het bezit van zijn jongste dochter die ondertussen al 93 jaar is. Als stad zouden we later ook graag de rechten krijgen, met natuurlijk de voorwaarde dat wij over de rechten zullen waken zodat de foto’s niet zomaar te grabbel worden gegooid. Het zijn echte parels, want Antony was een kunstenaar”, zegt schepen Bart Plasschaert (CD&V).

Voor Martine is het een mooie afsluiter van haar carrière. “De cirkel is rond op deze manier. Ik ken het oeuvre en de materie. Ik denk ook dat de dochter van Antony tevreden is. Niet iedereen krijgt zo’n eerbetoon. Ze apprecieert dat.”

De fototentoonstelling in de Venetiaanse Gaanderijen Oostende loopt nog tot en met 6 november. Ze is dagelijks geopend van 14 tot 18 uur, op zondag van 10 tot 12 uur en 14 tot 18 uur. Info en tickets zijn verkrijgbaar via www.oostende.be/antonyexpo.

