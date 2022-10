Martin Heylen en Herr Seele zijn voortaan grootmeesters in de Orde van de Garnaalkroket

Oostende zet al een tijdje in op de promotie van de garnaalkroket en daarmee ook de Oostendse kustvissers die lekker verse garnalen verkopen. Toerisme Oostende liet de Oostendse garnaalkroket erkennen als culinair erfgoed en introduceerde vorig jaar zelfs een festival rond de lekkernij. De tweede editie is zaterdag begonnen voor het grote publiek en was al lang op voorhand uitverkocht. Na het festival is er nu ook nog de Orde van de Oostendse Garnaalkroket. Vrijdagavond werd de orde officieel voorgesteld met de eerste grootmeesters. Burgemeester Bart Tommelein koos hiervoor Martin Heylen, Herr Seele en Guinevere Claeys. Martin Heylen die in Oostende kwam wonen is een grote fan van de lekkernij. “Ik heb al veel kroketten gegeten overal ter wereld, maar nergens anders kan je er vinden met garnalen. Dat is echt een typische lekkernij voor de Belgische kust. Die grijze garnalen zo verfijnd van smaak. Die smaak is eigen aan de Noordzee. Ik ga hier en daar wel garnaalkroketten eten zoals in de Poseidon. Het is ideaal voor een zomerdag, met gefrituurde peterselie bij”, vertelt Heylen. Herr Seele aanvaardde het Grootmeesterschap omdat hij de Oostendse vissers wil ondersteunen. “Maar ik ben eigenlijk een veganist”, vertelde hij. “Ik speel af en toe wel eens vals en eet al eens iets van vis. Een garnaalkroket zal ik dus zeker wel eens proeven.” Guinevere Claeys is journaliste en columniste bij De Standaard en woont in Oostende. “Mijn zoon is verslaafd aan garnaalkroketten, ze staan dus regelmatig op het menu bij ons.”