Mark Vanmoerkerke, bekend van Sunair en Thermae Palace, op 70-jarige leeftijd overleden

voetbal jupiler pro league Dillon Phillips krijgt z'n kans onder de lat bij KV Oostende: “Dit is een belangrijk moment in m’n carrière”

Op dit moment is Dillon Phillips de nieuwe nummer één onder de lat bij de Kustboys. De 27-jarige Engelsman kwam afgelopen zomer op huurbasis over van tweedeklasser Cardiff City. “Ja, Guillaume Hubert en ik hebben het over de positiewissel gehad. We steunen elkaar en er is respect van weerszijden."

15:10