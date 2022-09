Marine werkt aan uitbouw van Navy Academy in Oostende met nieuwe directeur: “Alle marineopleidingen worden hier geconcentreerd”

OostendeTientallen nieuwsgierigen volgden donderdagavond de ceremonie op het Wapenplein, waarmee fregatkapitein Luc Desanghere werd aangesteld als directeur van de Navy Academy in Oostende. De Marine concentreert alle vormingen in Oostende, waardoor er de komende jaren meer dan 500 leerlingen en kaderleden ondergebracht worden in de badstad. De Marine verstevigt daarmee weer de aanwezigheid in de stad.

De band tussen Oostende en de Marine gaat ver terug in de geschiedenis. Op het hoogtepunt was het gros van de mijnenbestrijdingsvloot hier gevestigd, maar ook de logistiek en de marine-infanterie hadden een belangrijke inplanting. De voorbije decennia was de militaire aanwezigheid fors verminderd, maar met de komst van de Navy Academy komt daar de komende jaren verandering in. Er zullen hier meer dan 500 leerlingen en kaderleden gehuisvest worden, een forse uitbreiding ten opzichte van de ongeveer 100 militairen die er vandaag zijn. De Navy Academy is een samensmelting van de mijnenbestrijdingsschool Eguermin die al in Oostende zat, en het Competentiecentrum dat momenteel nog in Brugge ondergebracht is. De komende jaren wordt er stevig geïnvesteerd in de Marinekazerne Bootsman Jonsen in de wijk Hazegras om de Navy Academy verder uit te breiden.

Nieuwe vloot

“Met de Navy Academy bereiden we ons voor op de toekomst. De marineopleidingen zijn fundamenteel veranderd en we volgen daarbij de evoluties van het onderwijs in ons land. De marine zal tegen 2030 over een volledige nieuwe vloot met moderne, hoogtechnologische mijnenbestrijdingsvaartuigen en fregatten beschikken. Het eerste nieuwe schip wordt verwacht in 2024, maar eerst moeten de bemanningen gevormd worden en hebben we infrastructuur nodig. Momenteel lopen de voorbereidingen voor een groot infrastructuurproject op de locatie van de de marinekazerne Bootsman Jonsen om tegen 2027 alle vormingen te concentreren”, vertelt Divisieadmiraal Jan De Beurme.

Volledig scherm Met een ceremonie op het Wapenplein werd fregatkapitein Luc Desanghere aangesteld als directeur van de Navy Academy © LBB

Innovatie

Naast vormingsinstelling zal de Navy Academy ook meer dan ooit het kennis- en innovatiecentrum van de Marine zijn, waar personeelsleden gedurende hun volledige loopbaan terechtkunnen om informatie te verzamelen en te delen over maritieme onderwerpen: mijnenbestrijding, navigatie, techniek aan boord, brandbestrijding, catering, enzovoort. Met fregatkapitein Luc Desanghere (de term ‘fregatkapitein’ duidt op een rang binnen de marine, red.) komt een ervaren zeeman aan het roer van de nieuwe organisatie. Hij is afkomstig uit Brugge, maar woont in Middelkerke. Hij heeft al een indrukwekkende carrière achter de rug bij de marine. “Mijn voorganger Peter Ramboer is de ‘architect’ van de Navy Academy geweest en ik zal als ‘aannemer’ de plannen verder vormgeven. De ontwikkeling van technologie en digitalisering gaat steeds sneller en daar moeten wij ook verder op inzetten. We willen daarnaast ook jongeren enthousiast maken voor een toekomst in de marine en organiseren ook opendeurdagen”, vertelt Desanghere.

Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) is alvast blij met de plannen. “De eerste vloot kwam in 1944 naar Oostende. Dat nu de marinekazerne Bootsman Jonsen de uitvalsbasis wordt voor de Navy Academy, stemt me gelukkig. We willen de marine alle kansen geven om hier in Oostende volledig uit te groeien en gaan voor een positieve samenwerking.” Het eerste nieuwe mijnenbestrijdingsschip voor de Belgische Marine krijgt overigens de naam ‘Oostende’.

