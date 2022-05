Marie-Jeanne Lievens viert 100ste verjaardag

Oostende BELOOFD IS BELOOFD. Wanneer krijgt het Thermae Palace Hotel eindelijk zijn oude glorie terug? En wat met auto’s in de binnenstad?

De bestuursperiode in uw stad is ruim halfweg, tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 gesteld werden? Wij selecteerden tien beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd werd en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Oostende. Op vlak van klimaat en armoede zijn concrete acties uitgewerkt. Maar in de grote symbooldossiers blijft het vaak heel erg stil.

