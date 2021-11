Marcel (78) van bijzondere dj-duo Marcel en Vicky overleden: zelfs op Pukkelpop genoot de massa van hun ambiance

Marcel was net als Vicky afkomstig van Zerkegem, maar hij verhuisde in 1975 naar Oostende. De act ‘DJ Marcel en Vicky’ is ontstaan tijdens de eerste editie van Theater aan Zee, in 2007 in Oostende. Er werd toen een ontmoetingsplaats gecreëerd in de wijk waar Marcel woonde en hij zou er voor de ambiance zorgen. Hij draaide toen al bij radio ‘t Vissertje en had al 22 jaar op de teller bij radio Melinda. “Ik ben voorstander van het Vlaamse lied, dus moet het je niet verwonderen dat er nogal veel Vlaamse deuntjes te horen zijn”, vertelde Marcel toen. Zijn muziek sloeg duidelijk aan, want het jaar erop stond het duo al op de Gentse Feesten. Van daar ging het zelfs naar Pukkelpop, Dranouter en het Nederlandse Lowlands, festivals die elk jaar goed zijn voor tienduizenden bezoekers. Hij was ondertussen ook een vaste en graag geziene act op Kamping Kitsch.