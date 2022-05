Marc Van den Kerchove en zijn vrouw Nancy baten al 35 jaar taverne De Floride uit, maar stoppen er in 2025 mee: “We hebben veel gewerkt en het wordt dus stilaan tijd dat we het rustiger aandoen”

OostendeMarc Van den Kerchove en zijn vrouw Nancy baten al 35 jaar taverne De Floride uit op de zeedijk van Oostende. Dit is de laatste echte bruine kroeg die er nog te vinden is. Na al die jaren hebben ze samen beslist dat het tijd werd dat ze op pensioen gingen en er dus mee stoppen. Op 1 januari 2025 is het zo ver en neemt zoon Nick met zijn vriendin het café over.

Op 8 april 1987, zo’n 35 jaar geleden, begonnen Marc en Nancy met taverne De Floride. Eerst samen met de ouders van Nancy, maar wanneer die op pensioen gingen, stonden Marc en Nancy er alleen voor. Sindsdien hebben ze vele jaren en evoluties meegemaakt. Zo is De Floride de enige echte bruine kroeg die nog overblijft op de dijk van Oostende. “Wij hebben het zo gehouden, terwijl de meeste andere cafés zijn overgegaan naar een plek waar je ook kan eten. Wij wilden dat niet en bleven een echte bruine kroeg. Enkel kleine snacks kan je hier vinden”, vertelt Marc. “ Ook het rookverbod was voor de horeca een grote verandering, maar voor ons was dat geen groot probleem. Wij bevinden zich op de zeedijk, dus vinden mensen het geen probleem om er buiten eentje te gaan roken.”

Elke dag gedurende 35 jaar

In die 35 jaar hebben Marc en Nancy veel mensen zien passeren en veel vrienden gemaakt. “Vooral onze vaste klanten hebben we een speciale band mee, maar ook tweedeverblijvers en toeristen komen vaak langs. We hebben zelfs mensen die hier al 35 jaar lang elke dag dat we open zijn langskomen om hun krant te lezen en iets te drinken. Zonder die klanten zouden we het niet zo lang kunnen volgehouden hebben.”

Quote Vanaf dat ze opengaan ‘s ochtends ben ik hier om mijn krant te lezen en iets te drinken René Pottiez, Vaste klant

Eén van die vaste klanten is René Pottiez. Hij komt al 35 jaar lang zijn krant lezen in De Floride. “Vanaf dat ze opengaan ‘s ochtends ben ik hier om mijn krant te lezen en iets te drinken”, vertelt René. “Voor mij is dit vakantie. Ik ben nu al een tijdje op pensioen en geniet dus met volle teugen van het leven. Wanneer ik niet op het strand lig bij mijn strandcabine, zit ik hier te genieten van een drankje. Het zijn ook hele vriendelijke mensen. Of ik ze zal missen? Ja, maar ik denk dat de zoon dat ook wel goed zal doen.”

Vader Marc is heel blij dat zijn zoon het café zal overnemen. “Het is al moeilijk om personeel te vinden en om dus iemand te vinden die het zou willen overnemen, is nog moeilijker. Ik ben dus heel trots op mijn zoon dat hij het café zal overnemen en het in de familie zal houden. Het café is een groot deel van ons leven geworden en het zomaar weggeven, zou te veel pijn doen. Het café zal ook blijven zoals het is met de authentieke spiegels en sfeer.”

Afscheidsfeest

Binnen 31 maanden, op 1 januari 2025, zal het zo ver zijn. Dan neemt zoon Nick Van den Kerchove het café over samen met zijn vriendin. Marc en Nancy gaan dan op pensioen. “We hebben veel en hard gewerkt en het wordt dus stilaan tijd dat we het rustiger aandoen”, vertelt Marc. “We hebben al 35 mooie jaren gehad met veel leuke momenten en heel vriendelijke mensen die we ontmoet hebben die ook vrienden zijn geworden. Maar nu is het tijd dat we van het leven genieten en vooral van onze kinderen en kleinkinderen. Door dit café uit te baten, hebben we veel moeten opofferen, dus nu is het tijd dat we meer aan onszelf denken.”

Op die dag staat een groot afscheidsfeest gepland waar alle klanten welkom zijn. De nieuwe uitbater, zoon Nick, zal dan officieel voorgesteld worden. “Het zal dan de laatste keer zijn dat we achter de toog te vinden zullen zijn. Daarna nemen we plaats aan de andere kant van de toog en laten we Nick en zijn vriendin het werk doen.”