Marc en Nancy stoppen na 35 jaar met de laatste echte bruine kroeg op Oostendse zeedijk: “Tijd om het rustiger aan te doen”

OostendeOoit vond je verschillende cafés op de zeedijk van Oostende, maar in de loop der jaren schakelde de een na de ander over en kon je overal wel een hapje eten. Marc Van den Kerchove en zijn vrouw Nancy zijn de laatsten in de rij, maar na 35 jaar stoppen ze nu toch met hun Floride. Maar er is goed nieuws, want de opvolging zit in eigen familie.