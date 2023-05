Manu Van Acker verovert radio en televisie, maar Oostende blijft veilige haven: “Met Wim Lybaert had ik meteen connectie, dankzij liefde voor de zee”

Laura laat zoontje Ubbe als eerste inschrij­ven in sterrenre­gis­ter van stad Oostende: “Dit neemt een stukje van de boze gevoelens weg”

“Het voelt als een stukje rechtvaardigheid voor mij.” Laura Devriese, de mama van Ubbe, mocht vandaag haar zoontje als allereerste inschrijven in het sterrenregister van de stad Oostende. Het initiatief is een primeur in ons land. Ook twee andere mama’s van sterrenkindjes volgden Laura’s voorbeeld. “Ik hoop dat veel steden en gemeenten ook in actie schieten”, zegt Anneleen Fransen van Boven De Wolken.