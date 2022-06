Mantelzorger Sonja in de bloemetjes gezet. “Veel mensen zetten zich onzichtbaar in”

Sonja had het donderdagmorgen even moeilijk toen ze verrast werd door schepen Natacha Waldmann met een bos bloemen. Ze werd letterlijk in de bloemetjes gezet omdat ze zorg draagt voor haar partner Roland Vandekerckhove. Sonja doet het met plezier, maar toch is het niet altijd even makkelijk. “Ik help hem bij het wassen en aankleden. Dan komt er vaak nog iemand helpen van de thuisverpleging, want ik kan het natuurlijk niet allemaal alleen. We gaan vaak veel naar buiten om te wandelen, ik regel zijn medicatie, zijn vervoer en poets vaak het huis. In het begin had ik het moeilijk om alles aan te kunnen pakken, maar nu loopt het allemaal heel vlot. Mantelzorger zijn is deel van mijn dagelijkse activiteiten. Het is een routine geworden", vertelt Sonja. Een dag per week neemt ze tijd voor zichzelf en gaat ze op uitstap. “Mantelzorger zijn vraagt natuurlijk veel tijd. In het begin was het soms ook allemaal wat moeilijk. Ik begon mezelf een beetje weg te cijferen. Toen zeiden ze soms tegen mij: ‘Ga eens nieuwe kleren kopen en gun jezelf iets!’ Dat heb ik dan ook eens gedaan. Maar nu zou ik echt niets anders willen doen. Het zit in me. Ik neem één dag op de week vrij. Ik trek mij daar ook aan op en kijk er naar uit.” Ze krijgt ook veel steun vanuit het Dagverzorgingscentrum De Kust.