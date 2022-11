Mannen schreeuwen onschuld uit na fatale overdosis GBL op seksfeestje: "Dit was een ongeluk”

“Ik ben die dag ook gestorven.” R.L. (53) uit Leuven was één van de vier beklaagden die maandagmorgen terechtstonden in de correctionele rechtbank van Brugge. De vijftiger verloor bij de feiten in de nacht van 29 op 30 mei 2020 zijn partner, met wie hij al 27 jaar een relatie had. “Sinds die nacht zit hij op een emotionele rollercoaster”, pleitte ook zijn advocaat Kristof De Baecke. “En die rollercoaster lijkt maar niet te stoppen.”

Het homokoppel was vanuit Leuven naar het toenmalige appartement van D.R. (59) in Oostende getrokken voor een seksfeestje. Op het feest was ook J.D. (47) aanwezig: de ex-partner van D.R. De koppels spraken al sinds september 2017 op geregelde tijdstippen met elkaar af. Om de seksuele prestaties te bevorderen gebruikten ze op hun seksfeestje Kamagra, xtc, poppers en GBL. Dat laatste is eigenlijk een industrieel schoonmaakproduct, dat vooral gebruikt wordt in de autosector om velgen te reinigen. In de lever wordt GBL echter omgezet in GHB of vloeibare xtc. Levensgevaarlijk om in te nemen, volgens toxicologen.

De nacht van de feiten mengden de mannen anderhalve milliliter GBL in hun glas cola. Het product werd bewaard in een fles Fever-Tree, die op het aanrecht bleef staan. Rond 4.30 uur liep het helemaal mis, toen het slachtoffer dorst had. Hij dacht in de keuken een grote slok tonic te drinken, maar kreeg eigenlijk GBL binnen. “Niet veel later verloor hij het bewustzijn”, vertelde procureur Yves Segaert-Vanden Bussche. De partner van de man had hem op dat moment al laten braken. Hij dacht dat z’n vriend wel uit z’n roes zou ontwaken. “I’ll be fine, just keep an eye on me”, zou die laatste nog hebben gezegd.

Quote Mijn cliënt heeft z’n partner de hele tijd in de armen gehouden om hem te monitoren. Toen z’n ademhaling stopte, hebben ze meteen de hulpdien­sten gebeld Kristof De Baecke, advocaat van R.L.

Het duurde uiteindelijk liefst vier uur alvorens de hulpdiensten werden verwittigd. “De beklaagden zochten op internet wat ze moesten doen bij een overdosis GBL. Het overgrote deel van de websites vermeldde dat er een groot risico op ademnood was. De website van het Rode Kruis stelde expliciet dat de hulpdiensten moesten verwittigd worden.” Een MUG-arts trof het slachtoffer ‘s morgens aan op een bed, in de armen van zijn vriend. De hulpdiensten probeerden de Amerikaanse man nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat.

De drie andere aanwezigen op het feestje werden maandagmorgen vervolgd voor schuldig verzuim en/of het afleveren van de drugs met de dood van het slachtoffer tot gevolg. Voor J.D. en D.R. vorderde het parket celstraffen van 2 jaar. R.L. riskeert een jaar cel met uitstel. De advocaat van die laatste benadrukte dat het eigenlijk om een ongeluk ging. “Mijn cliënt heeft z’n partner de hele tijd in de armen gehouden om hem te monitoren”, stelde meester De Baecke. “Toen z’n ademhaling stopte, hebben ze meteen de hulpdiensten gebeld.”

Net als R.L. vroegen ook J.D. en D.R. de vrijspraak voor schuldig verzuim. “Niemand heeft ooit gewild dat die avond fataal zou aflopen”, stelde Alexander Verstraete, de advocaat van J.D. “Mijn cliënt belde zelfs nog een vriend op, die verpleger is. Als die expliciet had gezegd dat ze een ambulance moesten bellen, hadden ze dat ook gedaan.” Het parket vervolgde ook een 49-jarige man uit Tielt mee in het dossier. K.D. wordt ervan verdacht de fatale GBL te hebben geleverd, maar ontkende dat. “Het laatste contact tussen mijn cliënt en de beklaagden dateerde immers al van anderhalf jaar voordien”, pleitte z’n advocaat Rik Demeyer. K.D. gaf wel toe dat hij af en toe drugs verkocht op seksfeestjes. Vonnis op 9 januari.

