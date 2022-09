ManiFiesta lokt 14.000 mensen ondanks wisselvallig weer

Twee dagen lang kon je op de Wellingtonrenbaan van Oostende terecht voor het festival van de solidariteit waar je naast muziek ook debatten kon volgen, acteurs ontmoeten tijdens de boekenbeurs en zoveel meer. Voor de kinderen was er ook een kinderfestival waar ze zich helemaal konden uitleven. De artiesten die langskwamen waren ook niet de minsten. Zo zorgden L’Or Du Commun en Stikstof, met Zwangere Guy die vorig jaar ook solo op het festival stond, voor een groot feest zaterdagavond. De Afrikaanse groep Magic System, vooral bekend met hun hit ‘Magic in the air’, kwam op zondagnamiddag nog eens het festival in vuur en vlam steken. Het hoogtepunt van het festival was de toespraak van PVDA-voorzitter Raoul Hedebouw. Het festival wordt dan ook georganiseerd door de Partij van de Arbeid van België, Geneeskunde voor het Volk en het maandblad Solidair. Het is de tweede keer dat ManiFiesta in Oostende gebeurt, daarvoor was het in Bredene te doen.