Man steelt wagen van advocaat, maar vraagt vrijspraak: "Hij heeft een geestesstoornis en kan niet geïnterneerd worden”

Ahsun A. was eind december vorig jaar acht dagen vrij uit de gevangenis, toen hij in Oostende al opnieuw strafbare feiten pleegde. Hij ging er aan de haal met de Volvo van een plaatselijke advocaat. Uit een andere wagen stal de Bulgaar dan weer een gps. Dertien dagen na de diefstal kon de gestolen Volvo worden aangetroffen in Gent. A. beroofde in de stad ook een vrouw van haar iPhone. In Zottegem maakte hij tot slot autosleutels en een tankkaart buit bij een diefstal uit een geparkeerd voertuig.

De gerechtspsychiater stelde tijdens het onderzoek vast dat de beklaagde aan een geestesstoornis lijdt. A. kampt met ernstige psychoses, die volgens de deskundige mede werden veroorzaakt door z'n cannabisgebruik. Volgens de verdediging is een internering echter niet mogelijk, aangezien de fysieke of psychische integriteit van de slachtoffers door de feiten niet werd aangetast. En dat is een voorwaarde die sinds enkele jaren is opgenomen in de interneringswet. De advocate van A. vroeg dan ook de vrijspraak.

Het openbaar ministerie verzette zich daartegen. “Er moet telkens de afweging gemaakt worden of de psychische integriteit wordt aangetast. We hebben hier in vorige zaken al gezien dat een onveilig gevoel ook mogelijk is bij vermogensdelicten”, stelde procureur Lode Vandaele. Vonnis op 29 augustus.

