Man steekt (ex-)partner neer met mes in Oostende: “Onderzoeksrechter gevorderd voor poging tot moord”

Eernegem/Torhout/Bredene Vluchtend duo crasht frontaal op tegenlig­ger, luttele minuten na stelen van volle winkelkar: bestuur­ster is onder invloed

1 juli Een volle winkelkar stelen, met de wagen wegvluchten en enkele minuten later al een ongeval hebben. ‘Instant karma’, heet dat dan. Het overkwam een 40-jarige man uit Torhout en een 44-jarige vrouw uit Bredene woensdag in de vooravond in Eernegem. De bestuurster had bovendien alcohol gedronken en haar wagen was niet eens verzekerd. Dat zal ongetwijfeld een erg dure grap worden, want de auto van de tegenpartij - die gewond raakte - is ernstig beschadigd.