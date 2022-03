Man smokkelt voor zoveelste keer drugs binnen in gevangenis en riskeert 18 maanden cel

N.Z. keerde op 22 december vorig jaar terug van een uitgaansverlof toen cipiers tijdens het fouilleren 42 gram hasj op hem aantroffen. Twee dagen later was het bij een celcontrole opnieuw prijs. Z. had in z'n onderbroek twee doosjes verstopt met 1,2 gram speed, 0,3 gram cannabis en kalmeermiddelen. “De beklaagde gaf toe dat hij alles samen had binnengebracht op 22 december”, vertelde procureur Nathalie Barzeele. “Hij verklaarde dat de drugs voor eigen gebruik waren, maar dat is niet geloofwaardig. Hij is echt onverbeterlijk.”