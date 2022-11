Man slaat z'n 17-jarige vriendin met hoofd tegen auto's in ondergrondse parkeergarage en verspreidt seksfilmpje van haar: 12 maanden cel

oostende Groep van C-hotels investeert volop in de toekomst met vernieuwen­de concepten. “Onze gasten verwachten meer kwaliteit en comfort”

De coronapandemie en de bijhorende lockdowns bezorgden in 2020 ook de hotelsector heel wat kopzorgen. Flow Hospitality Group baat 9 hotels uit aan de kust en is ondertussen terug volop aan het investeren in de toekomst. Zo opent er in het voorjaar een nieuw hotel in Oostende met een vernieuwend concept in teken van duurzaamheid en worden twee andere hotels in een nieuw hip jasje gestoken.

17 november