Man loopt bekkenbreuk op tijdens lockdownfeestje, nadat hij via balkon probeert te vluchten voor politie

Oostende/De Panne Roemeens koppel staat terecht voor diefstal dure beleggers­munt en feiten van wisseltruc

16 december Een Roemeens koppel van 36 en 38 jaar moest dinsdag voor de strafrechter in Veurne komen wegens oplichting door middel van de wisseltruc. Ze sloegen onder meer toe in een muntenhandel in Oostende waar ze een verzamelaarsmunt ter waarde van een kleine 1.500 euro buit maakten. In De Panne en Doornik maakten ze heel wat cash buit bij de aankoop van sloffen sigaretten.