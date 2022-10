Man krijgt 8 maanden cel voor partnergeweld ondanks verzoening: “Een zoontje toonde de agenten een briefje met ‘mama’ op”

OostendeEen 48-jarige Oostendenaar is tot 8 maanden cel veroordeeld voor partnergeweld en weerspannigheid. H.I. vond het onterecht dat hij vervolgd werd, omdat hij zich intussen met z'n echtgenote verzoend had.

De Oostendse politie werd op 23 augustus 2020 opgeroepen voor de buren van H.I. en z’n vrouw. Agenten troffen naar eigen zeggen een angstig gezin aan met een opgefokte en agressieve vader. Eén van de kinderen zou bij hun aankomst zelfs het woord ‘help’ gevormd hebben met z'n lippen. Toen de politie later die dag opnieuw naar het huis ging, zaten twee zoontjes aan het raam. Via gebaren probeerden de agenten te polsen over er opnieuw sprake was van geweld. Eén van de jongens haalde daarop een blaadje papier boven met ‘MAMA’ erop geschreven. Niemand durfde echter in het bijzijn van H.I. een verklaring af te leggen.

Vergeven

Bij de politie gaf het 39-jarige slachtoffer wel toe dat ze regelmatig slagen kreeg van haar partner. Meestal gebeurde dat wanneer hij gedronken had. H.I. gaf zelf toe dat hij zich wel eens kwaad had gemaakt. Hij had z’n vrouw toen naar eigen zeggen geschopt, waardoor ze op de grond viel. Ooit gaf hij haar ook eens een tik tegen haar hoofd. Het slachtoffer en de kinderen werden na de aangifte ondergebracht in een noodwoning. De vrouw haalde op 14 september onder begeleiding van de politie thuis enkele spullen op. H.I., die van Pakistaanse origine is, begon evenwel op haar te roepen in hun moedertaal. De politie besliste de man te arresteren, maar die verzette zich hevig. Een agent raakte daardoor gewond aan z'n knie.

De verdediging vroeg op het proces de vrijspraak. H.I. legde uit dat het slachtoffer hem had vergeven. Hij begreep daarom naar eigen zeggen niet waarom hij gedagvaard was. De man beweerde tot slot dat de politie buitensporig geweld had gebruikt, maar zijn argumenten werden door de rechter van tafel geveegd.

