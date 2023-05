Man gewond na steekpartij op klaarlichte dag in Oostende: slachtoffer buiten levensgevaar

Een ruzie tussen twee mannen escaleerde rond 12.30 uur in een zware steekpartij. De mannen begonnen verderop in de Torhoutsesteenweg ruzie te maken en liepen tussen de auto’s richting het café. Het café was op het moment van de feiten gesloten. Een van de mannen zou met een groot mes hebben uitgehaald naar het gezicht en het been van het slachtoffer. Toen die probeerde te vluchten is hij in elkaar gestuikt voor het café. De dader is weggelopen en zou nog niet gevat zijn. De hulpdiensten zijn ter plaatse.