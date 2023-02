Man die ooit broer neerstak met nagelknipper krijgt 2 jaar cel voor inbraken en winkeldiefstallen

De beklaagde verscheen in oktober 2020 nog voor de rechtbank in Veurne. Hij kreeg er 18 maanden cel voor diefstal met geweld. Veel indruk maakte de veroordeling echter niet, want nog geen maand later brak Pascal B. al binnen in een woning in Oostende. Hij stal er 1.500 euro cash geld en kon door achtergelaten vingerafdrukken gelinkt worden aan de inbraak. Verder onderzoek bracht aan het licht dat de Oostendenaar in augustus dat jaar ook een inbraak pleegde in een vakantiewoning in Oostende. Daar wist hij een televisie, een audiosysteem en aircotoestel buit te maken.