Man (40) nog steeds in levensgevaar na steekpartij in Oostende, dader op de vlucht

Kom Grasduinen verhuist naar ’t Paelsteen­veld

De familiehappening Kom Grasduinen zet al enkele zomers het gelijknamige recreatiedomein in Bredene in de kijker, maar op zaterdag 12 augustus zal dit uitzonderlijk niet zo zijn. Kom Grasduinen vindt die dag immers plaats in domein ’t Paelsteenveld.