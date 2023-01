Man (30) masturbeert voor ogen van minderjarigen: "Hij reageerde helemaal verkeerd op drugs”

Een getuige belde op 31 maart 2021 de politie op. Hij vertelde dat een man in het zicht van twee minderjarige meisjes aan het masturberen was. In de buurt kon een patrouille de twee slachtoffers aantreffen. Eén van hen had de verdachte kunnen filmen met haar gsm. Volgens het parket waren beide meisjes in shock. Die avond rond 18.15 uur liep een nieuwe melding van identieke feiten binnen bij de politie. Ditmaal waren twee minderjarige jongens het slachtoffer.