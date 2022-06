‘Mac Moules’ serveert deze zomer seafoodburgers en mosselen: “We zetten traditie van De Kombuis verder”

Wie naar zee komt, geniet graag van een portie mosselen en het lekkers uit de zee. Daar wil Mac Moules volop op inzetten. Aimée Maes werkte jaren in De Kombuis in dezelfde straat. De zaak stond bekend voor de verschillende mosselbereidingen en vooral de couleur locale. Die stijl steekt Aimée in een modern jasje. Mac Moules wil mosselen serveren naar ieders smaak, van natuur tot Jambolaya en een burger voor iedereen, van een garnalen- tot kabeljauwburger met huisgemaakte frietjes. “We worden de nieuwe zomerse hotspot voor een lekker en vlot seafood diner in Oostende. Seafood is niet high-class, niet exclusief, niet moeilijk, het is ‘rock-‘n-roll’ op een bord. Dat toonde het bekendste mosselrestaurant van Oostende De Kombuis zovele jaren, en die traditie zetten we graag verder. Met verschillende jaren ervaring in De Kombuis ken ik het klappen van de zweep, en de feeling die seafood verdient. We zijn er dan ook helemaal klaar voor om, met de steun van collega-restaurateur Sam Vancoppenolle, te vertrekken op wat alleen een heerlijk avontuur kan worden”, vertelt Aimée Maes.