Maand na verdwijning vindt Spaanse landbouwer levenloos lichaam van Hugo (81)

Varsenare TERRASTIP. ’t Oud Gemeente­huis heeft een van de ruimste terrassen en een nieuwe speeltuin

De hittegolf is dan wel voorbij, het blijft warm en dus zoeken heel wat mensen verkoeling op. Aan zee, maar ook op de vele terrasjes die de regio rijk is. Een van de grootste in zijn soort is in Varsenare te vinden. Letterlijk onder de kerktoren: ’t Oud Gemeentehuis. De plaats waar Club Brugge zijn kampioenschap kwam vieren en André Hazes Jr. al eens spontaan naar de micro grijpt. Maar net zo goed de plek waar ondergetekende de verjaardag van zijn dochter (8) ging vieren.

18 augustus