Lucien is heel even terug met ‘teekewee’ vanuit Walrave: “Blij dat we terug aan de slag kunnen, maar ik hoop binnenkort ook klanten aan tafel te bedienen”

OostendeEen nieuw pand voor Lizette en Lucien, de bijzondere horecazaken van vzw Duinhelm, werd nog niet gevonden, maar tot 16 februari is Lucien wel even terug van weggeweest. Vanuit de keuken van Walrave op de Nieuwpoortsesteenweg organiseren ze ‘teekewee’. Dat is goed nieuws voor de vaste klanten, maar vooral ook voor de bijzondere medewerkers, die even weer voluit aan de slag kunnen. “Intussen hebben we geleerd om lekkere soepen en quiches te maken”, klinkt het.

Het enthousiasme bij de medewerkers van Lizette en Lucien is groot. Voor het eerst sinds de gasontploffing midden oktober kunnen ze opnieuw volwaardig aan de slag in de keuken om lekkere lunches te bereiden. Door de gasontploffing was het pand van Lucien in de Christinastraat volledig van de kaart geveegd, en ook de schade bij Lizette was te groot om te kunnen openen.

Workshops

Sinds die noodlottige dag zaten de medewerkers echter niet stil. “We hebben tijdens de voorbije periode heel wat samen gekookt”, vertelt Hilde Vanhoecke, begeleidster van vzw Duinhelm. “Zo hebben we meer tijd gehad om specifiek soepen en quiches te leren maken. Medewerkers die vroeger bijna niet in de keuken stonden, hebben nu meer leren koken. We hadden immers de tijd om dat stap per stap aan te leren. Op die manier konden we de tijd positief gebruiken. We hebben ook samen mogen koken met chef-kok Michiel Rabaey van Storm en er stonden enkele uitstappen gepland, zoals een bezoek aan het bedrijf waar de groenten vandaan komen. We hebben ook nog wat training aangeboden over hoe ze klanten kunnen bedienen”.

Volledig scherm Gianni geeft met een glimlach de lekkere salades mee © Benny Proot

Walrave

Het hele team wil niets liever dan opnieuw volop aan de slag te kunnen in hun eigen horecazaak. Tot 16 februari is er alvast een mooie tussenoplossing. “Walrave is tijdens de winter altijd twee maanden gesloten. De zaak wordt uitgebaat door de ouders van Jaimie, die ook bij ons werkt. Ze hadden zelf aangeboden dat we hun keuken tijdelijk mochten gebruiken. We zijn blij dat we op deze manier terug onze medewerkers aan het werk kunnen zetten. Ze hebben op deze manier een plaats in de maatschappij en een zinvolle dagbesteding. Dat misten ze enorm. Ze willen werken en zijn trots op wat ze hier bereiken”, zegt Hilde nog.

Helemaal hetzelfde is het echter niet. “We kunnen hier enkel afhaalgerechten aanbieden en leveringen doen en onze bijzondere medewerkers missen het wel om klanten te bedienen. Maar door de leveringen zien ze wel heel wat vaste klanten terug. Vroeger leverden we bijvoorbeeld dagelijks aan de Oostendse politie, en dat kunnen we nu weer doen. We hebben ook heel wat winkels in het centrum die over de middag bij ons kwamen lunchen en waar we nu mogen leveren.”

Volledig scherm Michael vult de toog aan met lekker verse soep © Benny Proot

Toekomst

De medewerkers kijken heel hard uit naar een nieuwe bestemming voor Lizette en Lucien. Griet Sonneville heeft donderdagmorgen al een pak groentjes gesneden. “Ik mis het wel om klanten te kunnen bedienen en de routine is hier anders.” Griet nam heel wat taken op zich in Lizette: van bedienen tot de afwas. Elke morgen werkte ze zelfstandig haar takenlijst af. “En dat is altijd dik in orde”, vult Hilde aan. “Ik zal heel blij zijn als Lizette en Lucien definitief kunnen heropenen.”

Bestellen kan je via de website, je kan je bestelling komen afhalen in Walrave en vanaf 15 euro kan je die ook laten leveren in Oostende of Middelkerke. Bestelling doorgeven kan ten laatste om 14 uur de dag voordien. De bestelling wordt dan geleverd tussen 10 en 12.30 uur. Bij vragen kan je terecht op het nummer 0492/723546. Elke vrijdag wordt de menu voor de volgende week online geplaatst.

