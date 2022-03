Luchtreinigers geplaatst in kader van onderzoeksproject in basisschool 't Klein College

De universiteiten van Eindhoven en Leuven begeleiden een onderzoeksproject waarbij luchtreinigers in klaslokalen worden geplaatst. Ze willen nagaan of luchtreinigingstoestellen ook besmettingen zoals COVID-19 kunnen terugdringen. Luchtreiniging is immers een wetenschappelijk bewezen methode om de aerosolenconcentraties in binnenruimtes sterk te reduceren, en dus ook het besmettingsrisico. Er worden luchtreinigers geïnstalleerd in klaslokalen en metingen uitgevoerd naar aerosolenconcentraties en viruslading in de lucht. Stad Oostende neemt deel aan dit innovatieve project en kocht 12 luchtreinigingstoestellen aan. Deze toestellen werden geplaatst in klassen van basisschool ‘t Klein College. Het onderzoek is zo officieel gestart in Oostende.