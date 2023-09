Luchthaven sluit begin 2024 voor twee maanden om startbaan te renoveren. “Werken zijn nodig om veiligheid te garanderen”

De Luchthaven Oostende-Brugge wordt vanaf 25 januari 2024 tot 27 maart 2024 tijdelijk gesloten. Dat is nodig om de start- en landingsbaan te kunnen renoveren. “De renovatie is nodig om veilig vliegverkeer in de toekomst te blijven garanderen”, zegt Bruno De Saegher, voorzitter van de LOM Vlaanderen.