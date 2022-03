Luchthaven Oostende voorziet speciale gaten in omheining voor spotters

Regelmatig verzamelen spotters rond de luchthaven van Oostende om vaak vanop hun ladder mooie foto’s te nemen van de vliegtuigen die landen of vertrekken vanop het tarmac in Oostende. De luchthaven heeft nu in samenspraak met de spotters op vijf locaties rondom het luchthaventerrein speciale ‘spottersgaten’ gecreëerd. “Op die manier willen we de spotters graag tegemoet komen in de vraag naar een oplossing om betere foto’s te kunnen nemen en op die manier de spottersbeleving te verbeteren”, laat de luchthaven weten.