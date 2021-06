Luchthaven Oostende ontruimd na vondst van obus: “Geen hinder voor passagiersvluchten”

Oostende ASSISEN. Jonckheere ontkende eerst dat hij z’n beste vriend dodelijke messteek gaf: “Ik sluit niet uit dat Willy dat zelf deed”

10:38 “Ik heb iemand op de grond gevonden in mijn appartement. Hij is gekend bij jullie voor epilepsie.” Het waren de eerste woorden van Tommy Jonckheere (32) toen hij de ochtend na de dood van Will Deweert (55) naar de hulpdiensten belde. De Oostendenaar ontkende aanvankelijk dat hij z’n beste vriend een dodelijke messteek toediende, maar ging een dag later bij de onderzoeksrechter toch door de knieën. “Ik wilde Will niet dood”, klonk het. Een verhaal waar het OM ernstig aan twijfelt.