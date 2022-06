Luchthaven Oostende-Brugge verwacht 90.000 passagiers deze zomer

Oostende Groep jongeren breekt containers van watersport­club open en “test” bumper­balls

Een groep jongeren brak maandagnacht in bij watersportclub Outside op het sportstrand in Oostende. Ze gingen er tekeer met de “bumperballs”, opblaasbare ballen waar je in kan kruipen. En ze duwden enkele palen van een tent omver.

14:32