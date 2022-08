Luchthaven Oostende-Brugge neemt vernieuwde vliegtuigparking Apron 2 in gebruik: “Belangrijke stap voor verdere ontwikkeling van de luchthaven”

Middelkerke Brand in magazijn achteraan: Lidl-filiaal moet even de deuren sluiten

De Lidl-supermarkt in Middelkerke moest vanmiddag de deuren sluiten nadat er brand uitbrak in het magazijn. Die ontstond in een machine waar karton samengedrukt werd. De vlammen sloegen uit de machine, maar de schade bleef uiteindelijk tot het magazijn beperkt.

24 augustus