Lubna Azabal krijgt laatste ster van deze 15e editie van Filmfestival Oostende

OostendeDe laatste sterlegging van deze 15e editie van Filmfestival Oostende is net achter de rug. En die was voor actrice Lubna Azabal die je kan kennen van films als ‘Les temps qui changent’, ‘Paradise Now’, ‘Body of Lies’ en ‘Incendies’ waarvoor ze de Black Pearl Award kreeg voor Best Actress op het Abu Dhabi Film Festival. Daarnaast was ze ook te zien in ‘Rebel’ van Adil El Arbi en Bilall Fallah en schittert ze in twee films die in première te zien zijn tijdens het filmfestival: ‘El Houb - The Love’ en ‘Le bleu du caftan’.