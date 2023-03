Lokale radiozender BE ONE opent nagelnieuwe studio in Oostende. “We willen nog meer inzetten op lokale radioprogramma’s”

Radiozender BE ONE heeft een nieuwe live studio geopend in Oostende. De radiozender die te beluisteren is aan de kust wil hiermee de interactie met de luisteraar nog versterken. Naast het regionaal nieuws, het kustweerbericht en het nationaal en internationaal nieuws in samenwerking met Belga, lanceert de zender ook nieuwe programma’s. “Nationale radiozenders verminderen hun regioprogramma’,s, wij zetten er net extra op in”, vertelt Geert De Lombaerde.

BE ONE heeft voortaan een radiostudio vlakbij de Mercator. “De bedoeling is om hier liveprogramma’s op te nemen, interviews op te nemen tot zelfs dj’s te ontvangen”, vertelt Geert De Lombaerde. In de jaren 90 had Oostende verschillende radiostudio’s in het Mercatorpand, maar die verdwenen toen het Mercatorpand verkocht werd. “We willen opnieuw meer inzetten op lokale radioprogramma’s boordevol regionieuws. Radio 2 liet hun radioblok ’s morgens vallen, maar wij willen hier net meer in gaan investeren. Ik ben ervan overtuigd dat regionale zenders meer kunnen doen dan enkele goeie muziek draaien. We organiseren wel wedstrijden om interactie te creëren, maar bij live-uitzendingen zien we dat er veel meer interactie is met de luisteraars en daar willen we volop op inzetten”, zegt Geert.

Programma’s

Dieter Troubleyn zal op weekdagen de ochtend voor zijn rekening nemen tussen 10 en 12 uur. Dieter verdiende zijn strepen reeds als musicalster, acteur, zanger en radio-dj. Op de radio was hij de afgelopen jaren actief op onder andere radio2 en Nostalgie. Dieter start in april bij BE ONE. Ook Jeroen Vercruysse zal iedere middag het regionaal nieuws brengen van die dag tussen 12 en 13 uur. “Jeroen is sinds het begin van BE ONE aan de slag als redacteur en werkt ook voor de regionale televisiezender Focus/WTV. Dit programma start ook in april. Er komen ook live programma’s en uitzendingen op locatie de komende maanden.”

Radiostudio

Geert pakt uit met een volledige nieuwe radiostudio in de Hendrik Serruyslaan. “Het voordeel is dat we opnieuw een locatie hebben waar mensen naartoe kunnen komen. Ik heb de tijd meegemaakt van het Mercatorpand en we hadden daar een Wall of fame. De artiesten kwamen hun handen in cement zetten en de politie moest de straat afsluiten. We kunnen hier binnenkort hetzelfde als in de radiostudio’s van de nationale zenders. We kunnen niet alleen live radio maken, maar er is ook een computer om podcasts op te nemen. We hebben materiaal voor dj’s en in de toekomst wil ik graag ook nog een ruimte voorzien waar artiesten live zullen kunnen optreden. We kunnen dan een camera installeren om dat ook live uit te zenden. Maar alles op zijn tijd", lacht de ambitieuze radiomaker.

Be One is de grootste lokale radio aan de kust en is te beluisteren aan de middenkust via 107.4fm, aan de oostkust via 105.6fm en wereldwijd online via de gratis Be One app. Ook op Telenet (kanaal 941) is de zender te beluisteren in heel Vlaanderen en Brussel. In de auto kan je sinds kort ook luisteren via Carplay.

